今回、Ray WEB編集部は、バイト先の嫌なお局について読者に話を聞いて漫画にしてみました。お局に新作スイーツのアイデアをパクられた主人公。するとこの後、予想外の展開が...！？原案：Ray WEB編集部作画：蒼樹めいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】「あんたの親も底辺なんでしょ（笑）」バイトでお局に嫌味を連発された...さらに【ありえない行動】をとってきて！？