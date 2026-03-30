朝食の準備やお弁当づくりなど、バタバタしがちな朝の時間がスムーズになる習慣を紹介します。夫の転勤による6回の引っ越しを経て「もたない暮らし」にシフトし、その快適さをインスタグラムで発信しているかなさん（40代）のケースです。ここでは、夫・小学生の子どもとの3人家族のかなさんが、キッチンで実践している3つの「セット収納」について語ります。1：「朝食セット」で準備がラク＆冷蔵庫すっきり朝食は「おにぎりプレー