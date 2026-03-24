宅配ピザチェーン「ピザ・ロイヤルハット」の県内の店舗を運営する会社が、3月24日付けで破産開始の決定を受けたことがわかりました。破産開始の決定を受けたのは、ピザ・ロイヤルハットの県内7店舗を運営する「ステップ二十一」です。東京商工リサーチ徳島支店によりますと、この会社はピザ・ロイヤルハットのフランチャイズとして、四国などにある全26店舗のうち県内7店舗、他県7店舗の合わせて14店舗を運営していま