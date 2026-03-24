日本時間１７時１５分に仏製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（3月）、非製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（3月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（3月）17:15 予想49.5 前回50.1 （製造業PMI（購買担当者指数）) 非製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（3月）17:15 予想49.1 前回49.6 （非製造業PMI（購買担当者指数）)