秋篠宮家の次女・佳子さまは、今年12月に30歳を迎える。20代最後となる2024年、これまで以上に公的な活動に励み、より充実した日々を重ねることだろう。29年の歩みを振り返りながら、広く国民に親しまれる佳子さまの「今」─。【写真】学生時代の佳子さま、割れた腹筋が見える衣装でダンスを踊ることも「やっぱり、ひとつの出来事として、下の娘が小学校に入学したというのは大きいことだったと思っております。えー、毎日、朝7