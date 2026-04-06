元ドイツ代表FWのユルゲン・クリンスマン氏がイタリア代表の凋落について持論を述べた。スペイン『ムンド・デポルティーボ』が伝えている。先月にFIFAワールドカップ(W杯)の欧州予選プレーオフで敗退し、3大会連続で出場権を逃したイタリア。この余波はいまだに収まらず、各方面から原因分析が続いている。現役時代にイタリアでもプレーし、監督としてドイツ代表やバイエルン、アメリカ代表などを率いた経験を持つクリンスマ