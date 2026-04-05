大事な勝負を前に、負傷で離脱を余儀なくされた。だが、クラブですぐに戦列へ戻ったことで、懐疑的な見方があるようだ。リバプールに所属するイタリア代表のフェデリコ・キエーザは、12年ぶりのワールドカップ出場が懸かった欧州予選プレーオフの２試合を欠場した。ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督に招集され、代表チームに合流したが、ケガが理由でプレーできないとしてイングランドに戻ったのだ。そして周知のとおり、イタ