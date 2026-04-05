【パリ共同】石油輸出国機構（OPEC）にロシアなど非加盟の産油国を加えた「OPECプラス」の有志8カ国は5日に会合を開き、5月の生産枠を日量20万6千バレル拡大することで合意した。生産枠の拡大は2カ月連続。