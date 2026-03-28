歴史はエンターテインメント！かしまし歴史チャンネルへようこそ。『豊臣兄弟！』第11回のタイトルは「本圀寺（ほんこくじ）の変」。本圀寺の変とは、将軍となった足利義昭（演：尾上右近）が、京都・本圀寺で三好三人衆に襲撃された事件です。またこの回では、織田信長（演：小栗旬）が、木下藤吉郎／豊臣秀吉（演：池松壮亮）＆小一郎／豊臣秀長（演：仲野太賀）兄弟に対し、「堺の商人たちに、矢銭（軍事費）2万貫を納めさせる