アメリカ発のGPSデバイスブランド【Garmin】は、ミリタリースペックの耐久性、アウトドアで役立つ多彩な高機能とアーバンファッションにも似合うデザイン性を両立したタフネスGPSウォッチの最新モデル｢Instinct 3｣シリーズから、春の自然にインスパイアされた数量限定モデル｢Alpine Rush(アルパインラッシュ)コレクション｣を2026年3月25日より予約開始、4月1日に発売します。 スノーボーダー