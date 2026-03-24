記事のポイントAmazonがShop Directを拡大し、40万超の販売業者と1億点超の商品を網羅している。フィードプロバイダー連携で販売業者の参加障壁を大幅に低減した。一方、販売業者への実質的メリットは不明確で、アナリストから疑問の声も上がっている。 Amazonは、AIを活用したプログラム「Shop Direct」を拡大している。このプログラムは、Amazon.comで販売されていない商品であっても、買い物客がほかの小売業者から見つけて購入