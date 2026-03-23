大分市の住宅街で、駐車中の車を狙う不審な人物の姿が防犯カメラに捉えられました。車上ねらいとみられ、被害に遭った住人が当時の恐怖を語りました。 【写真を見る】「ライト点灯も動じず…気持ち悪かった」不審者が家の敷地内へ車上ねらいか、防犯カメラが捉えた一部始終 ためらいのない足取りで侵入 3月19日午前3時半頃、大分市内の住宅に設置された防犯カメラの映像です。ためらいのない足取りで敷地内に入ってきた人物は