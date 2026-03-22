第2試合の“隣県対決”は白熱の投手戦に第98回選抜高校野球大会は22日、大会4日目が行われ、第2試合で近江（滋賀）と大垣日大（岐阜）が対戦。“隣県対決”は近江の上田健介投手（3年）、大垣日大の竹岡大貴投手（3年）による投手戦となった。延長タイブレークの10回、大垣日大は代打・高橋遼外野手（3年）に2点適時二塁打が飛び出し、両エースによる投げ合いに決着をつけた。大垣日大は初回、先頭の大橋侑人内野手（3年）が三