アメリカのトランプ大統領はイランとの停戦は現時点で望んでいないとの考えを示しました。【映像】イランとの停戦「望んでいない」トランプ氏トランプ大統領「対話はできるが、我々はそうしない。停戦など望んでいない。文字通り、相手を壊滅させている最中に、停戦などあり得ないだろう」トランプ大統領は20日、記者団に対し、「イランがやっていることはホルムズ海峡をふさぐことだけで、軍事的な観点から見れば、終わったも