辺境の製糖工場で巻き起こる恐怖を描いたインドネシアホラー『サトウキビは知っている』が４月10日より公開。恐怖の一端を切り取った、異様な本編映像が解禁された。サトウキビ畑に囲まれた、曰く付きの工場。「午後９時以降は絶対に外に出てはいけない」というルールが決められていたが、季節労働者の一人がルールを破ったことにより、地獄の門が開かれてしまう……。解禁された映像は、老婆が老人の首に縄を掛け、力の限り絞めて