スマートフォンにかかってきた「＋」で始まる番号からの電話をきっかけに、鹿角市に住む70代の夫婦が現金約128万円をだまし取られる詐欺被害に遭いました。鹿角警察署の調べによりますと、去年10月、鹿角市に住む70代の男性のスマートフォンに「＋」で始まる番号から電話がありました。日本人を名乗る相手は「私はトレーダーをしていて一晩で数百万円も稼いでいます。あなたもやってみませんか」と投資話