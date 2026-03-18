記事のポイント TikTokは、アットコスメと連携した体験型イベント「TikTok Beauty Fest」で、オンラインの発見をリアルな体験につなげる取り組みを行う。 3CE、アネッサ、ダヴ、MEMEMEなどが協賛し、タッチアップやサンプリングを通じて複数ブランドを横断的に試せる場を提供している。 TikTokでは美容関連コンテンツの投稿数が増加しており、プラットフォーム発の消費額も拡大している。 TikTokの体験型イベント「TikTok Beauty F