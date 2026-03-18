3月20日に開幕し、全国の高校生がチームを組んで科学の知識や技能を競う「科学の甲子園」に、大分上野丘高校が県代表として挑みます。大会にかける思いに迫りました。 【写真を見る】「科学の甲子園」大分上野丘が出場へ仲間と導き出す最適解…目指すは頂点 3年連続10回目の大舞台へ チームは同校2年生の有志8人で構成。競技は物理、化学、数学など6つの分野の知識を問う「筆記」と、ものづくりを競う「実技」の2