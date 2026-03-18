8年前、福岡県で生後11か月の女の子が死亡した事件の裁判で、母親に無罪を言い渡した判決が確定しました。この事件は8年前、福岡県川崎町で生後11か月の笑乃ちゃんが頭に衝撃を受け、死亡したものです。笑乃ちゃんに暴行を加えたとして、傷害致死の罪に問われた母親の松本亜里沙さん（29）に対して、福岡地裁は今月3日、「間違いなく故意の暴行を加えたと言うことはできない」として、無罪を言い渡しました。判決の控訴期限はきの