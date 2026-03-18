史上最強の市販ポルシェと名乗るタイカンターボGT。その実力をリアルワールドで実際に体感してみたポルシェのEVスポーツ・タイカンの中で、歴代市販車の頂点と噂される"最強・最速モデル"が、ターボGT。その実力は果たして本物なのか!?週プレ自動車班は公道で、"レベチの超絶加速"を体感。常識を揺さぶる衝撃のパフォーマンスに迫った!!【写真】ポルシェ「タイカンターボGT」の細部＊＊＊【ポルシェ最強のEVは?レベチの加速?