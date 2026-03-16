文化放送は、お笑いコンビ・阿佐ヶ谷姉妹がパーソナリティを務める新番組『阿佐ヶ谷姉妹 朝からハモれば』（毎週土曜日午前9時00分～10時00分）を、4月4日（土）午前9時00分からスタートする。 当番組は、阿佐ヶ谷姉妹（渡辺江里子、木村美穂）の2人が日々の“ちいさな幸せ”をすくいあげていく生活感たっぷりの音楽番組。土曜の朝を彩るメロディーに、2人のハーモニーやちょっとした小競