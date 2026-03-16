文化放送は、お笑いコンビ・阿佐ヶ谷姉妹がパーソナリティを務める新番組『阿佐ヶ谷姉妹 朝からハモれば』（毎週土曜日 午前9時00分～10時00分）を、4月4日（土）午前9時00分からスタートする。

当番組は、阿佐ヶ谷姉妹（渡辺江里子、木村美穂）の2人が日々の“ちいさな幸せ”をすくいあげていく生活感たっぷりの音楽番組。土曜の朝を彩るメロディーに、2人のハーモニーやちょっとした小競り合いを添えてお届けする。

番組スタートにあたり、阿佐ヶ谷姉妹は以下のようにコメントしている。

土曜の朝の音楽番組と聞くと、おしゃれでさわやかなイメージを思い浮かべる方もいらっしゃると思いますが、私たちのラジオはどうなるでしょうか。

この歳でまた新しいことに挑戦させてもらえることにワクワクしています。

週末、スーパーやファストフードでよくお会いするお知り合いとお話しするような、そんなリラックスした心持ちで、皆様にも参加しながら聴いていただける番組になったら嬉しいです。

最近のスーパーのお得情報とかもいいかもしれませんね。物忘れ情報や、キュンとしたことなどなど……。

とにかく生活感いっぱい、歌いっぱいでお送りしたいと思っております。ぜひお聴きくださいませ～♪

番組では、阿佐ヶ谷姉妹へのメッセージ（ふつおた）や、生活の中で思わず「キュン」としてしまった出来事を報告し合う「おばキュン」のコーナーへのメールを募集中。メールの宛先は、asahamo@joqr.netとなる。

【新番組概要】

■番組名： 『阿佐ヶ谷姉妹 朝からハモれば』

■放送日時： 毎週土曜日 午前9時00分～10時00分 ※初回放送：4月4日（土）

■ネット局： 山陰放送（毎週日曜日 午前10時00分～11時00分）

■出演： 阿佐ヶ谷姉妹

■メールアドレス： asahamo@joqr.net

■推奨ハッシュタグ： #あさハモ