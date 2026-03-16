阿南市で3月15日、子ども食堂の魅力を発信する催しが開かれ、大勢の家族連れらで賑わいました。これは、市民に子ども食堂の活動を知ってもらい、気軽に利用してもらおうと、地元で子ども食堂の連携に取り組む「あなんひまわりっこの会」が開きました。15日は、阿南市内で子ども食堂の活動をする13の団体と地元高校生らが参加し、射的やお菓子釣りなどの模擬店のほか、塗り絵などが体験できるワークショップが用意され、子ど