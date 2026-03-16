〈プルデンシャル生命ナンバー２が“過去の営業行為”で突如交代！《相談窓口に、顧客からクレームが…》〉から続く2026年1月、社員ら100人超が顧客500人から31億円を詐取していたことが判明したプルデンシャル生命保険。騒動から1ヶ月を経た今もなお、「週刊文春」の取材によって、衝撃の事実が続々と明らかになっています。【画像】問題を受けて社長に就いた得丸博充氏なぜ問題が後を断たないのか。プルデンシャルのライフプ