元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が14日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。デートにおける「おごりおごられ論争」について言及した。田中は「おごるおごられる論争みたいなのやってるけどさ。そんなご飯食べに行く人いない場合どうすんの？その議論に入れないよ？」と投げかけた。その上で「悲しいよ。だいたい今、年下の子しか遊んでくれないからさ。もう