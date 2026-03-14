◇第6回WBC準々決勝韓国0─10ドミニカ共和国（2026年3月13日フロリダ州マイアミ）韓国がドミニカ共和国に投打とも圧倒され、準々決勝で敗退した。実績、経験とも豊富なベテラン左腕がドミニカ共和国打線の迫力の前に沈んだ。MLB通算78勝の先発・柳賢振（リュ・ヒョンジン）は初回は巧みな投球術で3者凡退で終えたが2回に強力打線に捕まった。先頭のゲレロに四球を与えると1死後、6番・カミネロに低めカーブを捉えられ