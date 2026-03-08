ESSEonlineに掲載された記事のなかから、3月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！80代でひとり暮らしをしているフランス人女性のお部屋を紹介します。日本もフランスも、女性が男性よりも長寿であることは共通していますが、とくにフランスでは高齢になってもひとり暮らしを選ぶ女性が多いそう。フランスの暮らしや文化に詳しいエッセイストのペレ信子さんに、老後を楽しむフランス女性のライフスタイルとインテリアについ