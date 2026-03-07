「しまい洗い」とは、衣替え前に服に残った汗や皮脂汚れをしっかり落としきる洗濯のこと。黄ばみやシミ・虫食いなどを防ぎ、衣類を長もちさせることができます。そこで、ニットやカーディガンといった「冬物のしまい洗い」のコツを、洗濯研究家の平島利恵さんに教えてもらいました。Q：ニットに食べこぼしなどのシミがついているときは？A：しまい洗いの前に、優しくたたき洗いを【イラスト】食べこぼしのシミは優しくたたき洗いし