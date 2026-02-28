サウナを観光資源として推進している大分県豊後大野市が、「移動式サウナ」を導入しました。その狙いと市の観光戦略に迫ります。 【写真を見る】「移動式サウナ」自治体が導入おんせん県なのに「温泉」のない市が選んだ生き残り策 どこでもサウナ 1月23日に完成した豊後大野市の「軽トラサウナ」。市がおよそ500万円で導入し、軽トラックの荷台にサウナを載せて、場所を選ばず運ぶことができます。 豊後大野市役所サウナ推進