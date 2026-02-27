全日本高校女子サッカー選手権大会で日本一に輝いた柳ヶ浦高校女子サッカー部の部員が地元で27日、通学する生徒たちに自転車の安全利用を呼びかけました。 【写真を見る】サッカーの次は「マナー日本一」柳ヶ浦高校女子サッカー部が安全運転呼びかけ自転車の青切符導入前に大分 この活動は今年4月から自転車の交通違反に「青切符制度」が導入されるのを前に、柳ヶ浦高校女子サッカー部