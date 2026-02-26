声優の梶裕貴が２６日に自身のＸ（旧ツイッター）やインスタグラムを更新し、１３年所属した事務所「株式会社ヴィムス」を４月８日で退所し、独立すると報告した。今後は新会社を設立し、ライフワークだという「音声ＡＩプロジェクト」に注力する姿勢を示した。「この度、約十三年間お世話になりました株式会社ヴィムスを離れ、独立する運びとなりました」と伝えた。「グループ会社である前事務所から数えると、実に二十二年間