侍ジャパンのロッキーズ・菅野智之投手（３６）が２１日、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて行われている宮崎強化合宿（サンマリン宮崎）に合流し、さっそくブルペン入りした。侍ジャパンのウェアを身を包んでサブグラウンドに登場すると、アドバイザーとして参加しているパドレスのダルビッシュと談笑。練習前の投手陣の円陣では拍手で迎えられた。ウォーミングアップでは高橋や北山らと言葉を