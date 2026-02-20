フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）を２日後に控えた２月２０日、関西馬が調教を行う滋賀・栗東トレーニングセンター内を一般の軽自動車が「暴走」し、関係者を騒然とさせる事態が起きた。栗東トレーニングセンターによると、近隣企業に務める女性社員が運転する軽自動車がトレセン入り口の凱（かちどきもん）門を通過したのは午前７時２２分。勤務する企業の通行証で誤って入り、入り口