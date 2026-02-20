フェブラリーS・G1（2月22日、東京競馬場・ダート1600メートル）を2日後に控えた2月20日の滋賀・栗東トレセンの施設内を、軽自動車が暴走し、関係者を騒然とさせるアクシデントが起きた。20日の午前7時30分ごろ、滋賀県のJRA栗東トレセン内で、関係者ではない女性が運転する軽自動車が進入。競走馬の調教が行われている中、時速20キロが制限速度の施設内を時速40キロと思われる速度で進み、車両が入れないEコース（ダート）沿