【拡張パック「パルデアワンダー」】 2月26日10時 実装 ポケモンは、Android/iOS用カードゲーム「Pokémon Trading Card Game Pocket（以下：ポケポケ）」において、新拡張パック「パルデアワンダー」を2月26日10時に実装する。 【【公式】『ポケポケ』拡張パック「パルデアワンダー」】 「パルデアワンダー」では、「ポケットモンスター ス