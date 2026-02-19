【拡張パック「パルデアワンダー」】 2月26日10時 実装

ポケモンは、Android/iOS用カードゲーム「Pokémon Trading Card Game Pocket（以下：ポケポケ）」において、新拡張パック「パルデアワンダー」を2月26日10時に実装する。

【【公式】『ポケポケ』拡張パック「パルデアワンダー」】

「パルデアワンダー」では、「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」の舞台であるパルデア地方で出会えるポケモンたちが登場。最初のパートナーであるニャオハとホゲータ、クワッスをはじめ、サーフゴーやイッカネズミなどのカードが公開された。

(C) 2024 Pokémon. (C) 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

(C) 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。