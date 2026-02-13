2026ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪をわずか4カ月後に控え、チームメイトのクレジットカードを盗んで使用し有罪判決を言い渡されたジュリア・シモン（フランス）が五輪2冠を達成した。シモンは11日（現地時間）、イタリア・アンテルセルヴァのバイアスロンアリーナで行われたバイアスロン女子15キロ個人種目で41分15秒6を記録して優勝した。これに先立ち混合リレーで金メダルを獲得していたシモンは、今大会2個目の金メダ