「買った後に疲れない」都合のいいダウンクリーニングに出す手間や、かさばる収納、圧迫感に形くずれなど、ほかの服以上に小さなストレスを感じやすいダウン。そんなわずらわしさからも解放される１枚なら、魅力は倍増。Mila Owen「悪天でも気兼ねなく使える」撥水加工をほどこした白「2024年にWEB限定で人気だったアイボリーが今季は通常ラインに仲間入り。なにかと気をつかうことの多い白ですが、表面にほどこした撥水加工でダメ