日々の買い物やネット通販などで貯まるポイント。物価高の今こそ、アプリやクレジットカート、ポイントサイトを活用して、効率よくポイントを貯めたり使ったりしたいもの。今回、年間1600万ポイント稼ぐという、ポイ活の達人・しんぽいさんに、最新ポイ活事情とポイ活を成功させるコツを教えてもらいました。月1万円は余裕で稼げる「ポイ活のコツ」家計を助ける“ポイ活”が今、大きな転換期を迎えているそう。【イラスト】社会貢