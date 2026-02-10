日々の買い物やネット通販などで貯まるポイント。物価高の今こそ、アプリやクレジットカート、ポイントサイトを活用して、効率よくポイントを貯めたり使ったりしたいもの。今回、年間1600万ポイント稼ぐという、ポイ活の達人・しんぽいさんに、最新ポイ活事情とポイ活を成功させるコツを教えてもらいました。

月1万円は余裕で稼げる「ポイ活のコツ」

家計を助ける“ポイ活”が今、大きな転換期を迎えているそう。

【イラスト】社会貢献型ポイ活がトレンド

「昨年のPayPayとVポイントの連携や、ドラッグストアのウエルシアとツルハの経営統合で、ポイ活業界の競争はますます熱くなりそうです」と、しんぽいさん。

ポイ活を成功させる最大のコツは、手間なく自然に貯まるシステムをつくっておくこと。

「たとえば、よく使うクレカをポイント還元率の高いカードに換えるだけで、貯まるスピードは急激にアップ。さらにポイント運用で増やし、交換率が高くなるキャンペーン中に使えば、ポイントの価値も上がってダブルでおトクです」（しんぽいさん、以下同）

うまく活用すれば「月1万円は余裕で稼げる」というしんぽいさん。

また、ポイ活で賢く上手に貯めるには、トレンドを知ることも大事です。

ポイ活の達人が大注目の「ポイ活ニュース」3選

大手ポイントやドラッグストアの提携が話題になった昨年。2026年に注目すべき“ポイ活ニュース”を3つ教えてもらいました。

●1：「社会貢献型」のポイ活がトレンドに！

今のポイ活のトレンドは「社会貢献型」。

「たとえば、電柱の写真をスマホで撮影するとポイントがもらえる『ピクトレ』は、電柱の保守や点検などに役立てるのが目的。達成感もあるのでおすすめ」

●2：PayPayポイントとVポイントが「相互交換可能」に！

ポイント大手のVポイントとPayPayポイントの相互交換が可能に。

「PayPayポイントを運用で増やしてVポイントに交換し、ウエル活に使ったり、SBI証券口座で投資信託を買ったり、使い方が広がる可能性も！」

●3：あの「ウエル活」が大きく変わるかも！

ポイントを使っておトクに買い物ができる「ウエル活」が人気のウエルシアとツルハドラッグが経営統合。

「使えるポイントの種類が増えるかどうかは要注目。『ウエル活』できる店舗が増えることになるかも！？」