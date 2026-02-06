Firework Japan株式会社でGlobal Revenue Operationを統括する瀧澤優作氏による全4回の寄稿シリーズ。本稿では、その第3回として、米国市場で急速に広がりつつある新たな概念、「コネクテッドコマース（Connected Commerce）」を取り上げる。◆◆◆ Firework Japan株式会社の瀧澤優作です。連載第1回ではTikTok Shopの衝撃と共存の可能性について、第2回ではライブコマースの歴史的変遷について解説いたしました。第3回となる