衆議院選挙について詳しくお伝えする「もっと投票の前に」。各政党の戦略や課題について、フジテレビ政治部・安部多聞記者が分析します。5日は、れいわ新選組です。山本太郎代表が全面に立たない国政選挙となったれいわ新選組ですが、結党以来主張してきた「消費税の廃止」を一貫して訴えています。れいわ新選組・大石共同代表：れいわ新選組の経済政策、一番主軸にしているものは消費税の廃止です。なぜ庶民とか中小零細企業から