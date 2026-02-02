年末年始には実家に帰省してのんびり過ごした人も多いでしょう。しかし、長いあいだ家を留守にすると、思わぬトラブルが起きることもあります。今回は、沖縄に移住した佐藤美保さん（仮名・31歳）に実際に起こったトラブルをご紹介します。◆夢の沖縄での生活東京出身の美保さん。20代の頃に旅行で訪れた沖縄の雰囲気にすっかり魅了され、2年前に思い切って石垣島へ移住しました。「今は石垣島のアパートで暮らしています。私は暑