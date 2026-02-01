インフルエンザで40度の熱が出てしまった飼い主さんそんな時でも日課の夜間作業に励む猫さんの姿が、大きな反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で8万再生を突破し、「めっちゃ笑った」「ほんと、猫は自由ですよね」「ねこあるあるだよね」といったコメントが寄せられました。 【動画：インフルエンザで苦しむ中、夜中に『猫』が……まさかの『ハプニング』に爆笑】 インフルエンザの飼い主さんはお構い