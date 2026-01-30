日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。任務と恋に揺れる男を主人公に据えたポリティカル・ロマンスコメディ！＊＊＊『役者になったスパイ』評点：★4点（5点満点）©Langfilm/Bernard Lang AG 2020ディストピア的な監視社会をコメディ的に描く冷戦末期の1989年、スイスでは国民に対する大掛かりな監視が密かに行われていた。そんな折、「反体制的」だ