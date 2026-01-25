サンワサプライ株式会社は、最大65WのUSB Power Delivery規格に対応した、USB Type-Cケーブル一体型のACアダプタ「ACA-PD110BK」を発売した。ノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで充電可能で、PPS規格にも対応しており、発熱を抑えながら効率的に充電することができる。最大65WのUSB Power Delivery（PD）規格の出力に対応するので、ノートパソコンへ給電できる。また、機器に応じて出力の電力を自動で切り替えできる