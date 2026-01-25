最大65W出力のUSB PD充電に対応！ケーブル一体型AC充電器 / NYタイムズ「2026今年行くべき52カ所」に沖縄が選出【まとめ記事】
サンワサプライ株式会社は、最大65WのUSB Power Delivery規格に対応した、USB Type-Cケーブル一体型のACアダプタ「ACA-PD110BK」を発売した。ノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで充電可能で、PPS規格にも対応しており、発熱を抑えながら効率的に充電することができる。最大65WのUSB Power Delivery（PD）規格の出力に対応するので、ノートパソコンへ給電できる。また、機器に応じて出力の電力を自動で切り替えできるので、ポートの出力を気にすることなく使用できる。
ニューヨーク・タイムズが発表した「2026年に行くべき52カ所」に沖縄が選出され、世界的に注目が高まっている。そこで今回は、新アトラクション誕生のジャングリア沖縄やランタンフェスティバルなどの注目スポットを解説しよう。
■今日の気分は濃厚？さっぱり？気分で選べる2種類のとり竜田！「ガーリックトマトのとり竜田（たつた）バーガー 〜国産クリームチーズ〜」新発売
モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、2026年1月28日（水）〜3月中旬まで、全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）にて、「ガーリックトマトのとり竜田（たつた）バーガー 〜国産クリームチーズ〜」を期間限定で新発売する。同時に「和風旨（うま）だれのとり竜田（たつた）バーガー 〜くし切りレモン添え〜」も発売する。5年目となる今年は、ガツンと効かせたにんにくが食欲をそそる、濃厚な味わいの「ガーリックトマトのとり竜田（たつた）バーガー 〜国産クリームチーズ〜」を新発売する。とり竜田にたっぷりのにんにくを加えたトマトベースのソースと、国産クリームチーズを合わせました。にんにくはみじん切りや ピューレなどさまざまな形状でソースに加えることで、最後の一口まで絶えることなく香りや旨みを味わうことができる。
■長時間でも快適！テレワークとコール業務を支える、片耳ワイヤレスヘッドセット
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、遅延の少ない2.4GHz接続と最大約25時間の長時間通話を両立し、快適な業務通話を実現する片耳ワイヤレスヘッドセット「400-HSW052」を発売した。専用USBレシーバーを使用した2.4GHzワイヤレス通信により、Bluetooth接続にありがちな音声遅延や途切れを軽減する。PCに挿すだけの簡単接続で、設定の手間なくすぐに使用できる。Web会議やコールセンター業務など、安定性が求められるシーンでも安心して使える設計だ。周囲の雑音を低減するノイズキャンセリングマイクを搭載した。オフィスや自宅など、環境音が入りやすい場所でも、自分の声をしっかり相手に届ける。全指向性マイクのため自然な音声を拾い、ストレスのないコミュニケーションを実現する。
■地面に置くだけで自動開脚！超時短＆軽量カメラ三脚
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、支柱を押し下げるだけで自動開脚する超時短仕様である「軽量カメラ三脚 200-DGCAM049」を発売した。本製品最大の特長は、中央の支柱を押し下げるだけで3本の脚が同時に展開する独自の自動開脚機構である。一般的な三脚のように脚を一本ずつ手で広げる手間が一切なく、ワンタッチに近い感覚で撮影体制を整えられる。シャッターチャンスを逃したくない屋外撮影や、急なWeb会議での設置・撤収において圧倒的なスピードを実現する。
