お笑いコンビ、ドランクドラゴンの鈴木拓（50）が24日、フジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜午前8時30分）に出演。子育てについて語った。同じ事務所に所属し、30年来の付き合いがあるおぎやはぎ小木博明と石川・金沢を2人旅した。鈴木の長男は21歳、次男は14歳で、小木から家族について聞かれると「うちは男2人だから、奥さんの言うこと聞かないんです」と説明。しかるタイミングについて「奥さんのことなめてるなと思った