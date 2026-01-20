ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）公式Ｘ（旧ツイッター）は１９日（日本時間２０日）、前回大会の侍ジャパンと米国の決勝で実現したドジャースの大谷翔平投手（３１）と、当時エンゼルスでチームメートだったマイク・トラウト外野手（３４）の夢対決の動画を投稿した。「元チームメート同士の初対戦は２０２３年のＷＢＣ優勝をかけて実現しました」と添えた。両雄が激突したのは侍ジャパンが３―２とリードした９