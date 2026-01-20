【キーウ共同】東欧ブルガリアのラデフ大統領は19日、辞任する意向を表明した。20日に辞表を提出する。地元メディアが伝えた。主要政党に要請していた組閣が不調に終わって16日に議会選の前倒し実施を発表しており、政治の混迷が深まった。議会選は3月か4月の実施が見込まれ、ロイター通信によると、ラデフ氏は新党結成に動くとの見方が広がっている。ブルガリアでは昨年12月、増税や汚職への不満から大規模な抗議デモが続き、